بالصور.. إصابة حارس الهلال بـ «رباط صليبي»

طلال الغامدي(صدى):

كشف نادي الهلال، اليوم الاثنين، عن إصابة يزن جاري حارس الفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي، فيما سيجري عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

وعلى جانب آخر، واصل فريق الهلال تدريباته بعد الإجازة التي منحها المدرب للاعبين عقب مواجهة الشباب الجمعة الماضية؛ حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة بشكل أساسي مراناً استرجاعياً.

وأدى بقية اللاعبين مراناً اعتياديا تركز على الجوانب الفنية؛ حيث يستعد الهلال لمواجهة فريق أبها الجمعة المقبل في أبها؛ ضمن مواجهات الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة.