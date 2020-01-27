الحصيني: غدًا يبدأ الطالع الخامس للشتاء يوافقه حالة ممطرة

عادل الحربي(صدى):

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يوم غد الثلاثاء ستبدأ أيام الطالع الخامس من طوالع الشتاء.

وأضاف أنه سيكون النجم الثاني من نجوم الشبط (شباط ثاني) وهو ستة كواكب مستديرة خفيفة أيامه 13 يوماً أوله محرق وآخره مورِق فيه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويزرع فيه البطيخ والقطن، وينقل في آخره أفراخ النخيل.

وتابع الحصيني: تستمر زيادة النهار ونقصان الليل الأيام الثلاثة الأخيرة منه جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار يشتد فيها البرد خاصةً إذا ما هبت فيه رياح سيبيرية أو قطبية يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الصغرى 5 درجات كما يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية.

وأردف: يوافق ذلك دخول البلدة حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من مكة، خاصةً المرتفعات منها، والباحة وعسير وجازان، بما فيها سواحلها وجنوب المدينة، قد تمتد إلى نواحي الوسطى وشمال الشرقية بشكلٍ أقل.