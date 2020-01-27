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شاروخان: أنا مسلم ولكن أولادي غير مسلمين

شاروخان: أنا مسلم ولكن أولادي غير مسلمين
نيودلهي(صدى):

كشف الفنان الهندي الشهير شاروخان أن ديانته هي الإسلام لكن زوجته “هندوسية”، موضحًا أن مسألة الدين ليست محلا للمناقشة في منزله.

وقال شاروخان: لم أعطِ أبنائي دينا معينا .. وحين ذهبوا للمدرسة طلبوا منهم أن يكتبوا دياناتهم وأتت ابنتي وسألتني: ما هو ديننا؟ .. فقلت لها : نحن هنود وليس لنا دين معين .

وأضاف: أعترف أنني مسلم .. صحيح لا أصلي خمس مرات في اليوم لكني مؤمن بمباديء الإسلام وأعتقد أنه دين جيد


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة

المسلم الذي لا يعتز بدينه لا شك انه مجرد ضعيف تائه في الحياه

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