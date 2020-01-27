بالفيديو.. رئيس الهلال يشكو ضغط المباريات لصفوان السويكت

ماجد محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن حديث جانبي بين فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، وصفوان السويكت رئيس نادي النصر.

وأظهر الفيديو، رئيس الهلال وهو يشكو لرئيس النصر من ضغط المباريات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك خلال سيرهما لحضور احتفال هيئة الرياضة بالمنتخب الوطني الأولمبي في الصالة الخضراء.

وفي السياق نفسه، استقبل رئيس ‎هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رؤساء الأندية وشخصيات رياضية بارزة على هامش الاحتفال بالمنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 عامًا.