حساب المواطن يوضح طريقة إعادة التسجيل لمن كان لديه «سجل تجاري»

عادل الحربي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، على ضرورة تحديث البيانات وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية.

جاء ذلك خلال رده عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع «تويتر»، على شكوى مستفيد نصها: «أنا كنت مسجلًا في حساب المواطن وشهريًا كان ينزل لي في حسابي، وبعد كم شهر وقفوا الدعم عشان فتحت سجلًا تجاريًا لفترة مؤقتة، والحين شطبت السجل، كيف أستفيد مره ثانية من حساب المواطن؟ أرجو تفيدوني؟».

وأشار البرنامج إلى أنه: «في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل، وتم تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية، يمكنك التوجه إلى أيقونة دارسة الأهلية، وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك ويلزمك الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب، في حال تم تجاوز مدة الاعتراض ٣ أشهر، نسعد بخدمتك».

وأوضحت شروط استيفاء الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وانتهت إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي: هنا