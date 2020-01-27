بالفيديو.. الشليمي يشن هجوما على الجزيرة القطرية: «إعلام رخيص»

خالد الظفيري(صدى):

شن المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، اليوم الاثنين، هجومًا على قناة الجزيرة القطرية، مطالبًا بتحري الدقة والمصداقية، وذلك بعد الحملات المسيئة التي تشنها ضد الإمارات والمملكة.

وقال الشليمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “الأخبار المغلوطة في قناة الجزيرة: استهداف إعلامي رخيص وغير دقيق ضد السعودية وولي العهد.

وأضاف: نطالب الجزيرة بتحري الدقة والمصداقية في النشر. الجزيرة تتباكي على الفلسطينيين وهي من فتح أبوابها وملاعبها وحدودها وقنواتها للإسرائيلين. دولة الجزيرة ساهمت في بناء المستوطنات”.