التعليم تصدر تعميما عن الأمراض الموسمية والمعدية في المدارس

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا هامًا عن الأمراض الموسمية والإجراءات الاحترازية للأمراض المعدية في المدارس.

وقالت الوزارة : ندعو قائدي المدارس في حال ظهور أي من الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا والحصبة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعزل الحالة المشتبه بها في العيادة المدرسية.

وأضافت : في حال وجود انتفاء للعيادة يتم عزلها بمكان صحي آمن مع تجنب الزحام في مكان العزل.

وتابعت : في حالة ورود تقرير طبي يفيد باشتباه أو إصابة مؤكدة لمرض وبائي معدٍ تبقى الحالة المصابة بالمنزل، حتى تُشفى.