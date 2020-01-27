  • الإثنين 27

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. التعليم تصدر تعميما عن الأمراض الموسمية والمعدية في المدارس

التعليم تصدر تعميما عن الأمراض الموسمية والمعدية في المدارس

التعليم تصدر تعميما عن الأمراض الموسمية والمعدية في المدارس
عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا هامًا عن الأمراض الموسمية والإجراءات الاحترازية للأمراض المعدية في المدارس.

وقالت الوزارة : ندعو قائدي المدارس في حال ظهور أي من الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا والحصبة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعزل الحالة المشتبه بها في العيادة المدرسية.

وأضافت : في حال وجود انتفاء للعيادة يتم عزلها بمكان صحي آمن مع تجنب الزحام في مكان العزل.

وتابعت : في حالة ورود تقرير طبي يفيد باشتباه أو إصابة مؤكدة لمرض وبائي معدٍ تبقى الحالة المصابة بالمنزل، حتى تُشفى.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *