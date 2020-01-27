التعليم تصدر تعميما عن الأمراض الموسمية والمعدية في المدارس
أصدرت وزارة التعليم تعميمًا هامًا عن الأمراض الموسمية والإجراءات الاحترازية للأمراض المعدية في المدارس.
وقالت الوزارة : ندعو قائدي المدارس في حال ظهور أي من الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا والحصبة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعزل الحالة المشتبه بها في العيادة المدرسية.
وأضافت : في حال وجود انتفاء للعيادة يتم عزلها بمكان صحي آمن مع تجنب الزحام في مكان العزل.
وتابعت : في حالة ورود تقرير طبي يفيد باشتباه أو إصابة مؤكدة لمرض وبائي معدٍ تبقى الحالة المصابة بالمنزل، حتى تُشفى.
اترك تعليقاً