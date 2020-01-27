د. التويجري يتفقد مستشفيّي مرات وضرماء

بدر الحارثي(صدى):

قام مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض د. محمد التويجري اليوم الاثنين بزيارة تفقدية لمستشفيّي مرات وضرماء العام .

حيث تفقد اقسام المستشفيّين ، ومرافقها العامة ، و كذلك زيارة العيادات الخارجية ، والمختبر والاشعة وقسم الإسعاف والطوارئ، وكذلك كافة اقسام المستشفيّين ، كما تم زيارة عدد من مرافق الخدمات العامة.

وأطلع الدكتور التويجري على سير الاعمال في المشاريع والمبادرات التطويرية في مستشفيّي ضرماء ، ومرات العام .

وقد وجه الدكتور التويجري خلال جولته الى بذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية ، في كافة محافظات منطقة الرياض .

وفي نفس الاطار أطلع الدكتور التويجري على سير العمل في مركز صحي مرات ، والبرامج التي يقدمها للمستفيدين .