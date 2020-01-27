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بالفيديو.. نصائح لتناول الشوكولاته بدون زيادة في الوزن أثناء الرجيم 

بالفيديو.. نصائح لتناول الشوكولاته بدون زيادة في الوزن أثناء الرجيم 
أميرة خالد(صدى):

كشف المدرب الرياضي نجم زياد عن طرق لتناول الشوكولاته بدون زيادة الوزن أثناء فترة الرجيم.

قال زياد خلال حواره في برنامج ” سيدتي “:” يجب أكل قطعة شوكولاته متوسطة مرة أو مرتين باليوم “، مشيرا:” الشوكولاته بها دهون صحية ترفع هرمونات السعادة “.

ولفت إلي الشيكولاته الداكنة  فيه كمية سكر عالية تساعد علي زيادة الوزن لأن الكريمة والزبدة الموجودة في الشوكولاته يستخدمها الجسم كطاقة، مبينا:” الشوكولاته الداكنة صحية مائة بالمائة ولذا يجب تناولها بنسب محددة “.


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