بالفيديو.. نصائح لتناول الشوكولاته بدون زيادة في الوزن أثناء الرجيم
كشف المدرب الرياضي نجم زياد عن طرق لتناول الشوكولاته بدون زيادة الوزن أثناء فترة الرجيم.
قال زياد خلال حواره في برنامج ” سيدتي “:” يجب أكل قطعة شوكولاته متوسطة مرة أو مرتين باليوم “، مشيرا:” الشوكولاته بها دهون صحية ترفع هرمونات السعادة “.
ولفت إلي الشيكولاته الداكنة فيه كمية سكر عالية تساعد علي زيادة الوزن لأن الكريمة والزبدة الموجودة في الشوكولاته يستخدمها الجسم كطاقة، مبينا:” الشوكولاته الداكنة صحية مائة بالمائة ولذا يجب تناولها بنسب محددة “.
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14885 ] نشر منذ 11 دقيقة
احب اكلهالارجيم ولا غيره😂لكن مو ذيك اللي حبه منها بعشره ريال جربتها مره وتبتها😊😂