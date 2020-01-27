تفاصيل جديدة حول موت مومياء «العشيقة الشابة»

القاهرة(صدى):

أوضحت دراسة أن المومياء المصرية الأسطورية «تاكابوتي»، الشهيرة بـ«العشيقة الشابة»، التي ماتت في العشرين من عمرها، قُتلت بوحشية في هجوم بسكين، من قبل مهاجم مجهول.

وكشف تحليل الحمض النووي، للمومياء التي عُرضت في متحف أولستر، أن «تاكابوتي» طُعنت في الجزء العلوي من الظهر بالقرب من كتفها الأيسر، زعثر الخبراء على قلبها، الذي كان يعتقد في السابق أنه مفقود.

وعثر فريق العلماء من المتاحف الوطنية بإيرلندا الشمالية، وجامعة مانشستر، وجامعة كوينز بلفاست، على أدلة جروح السكين التي طعنت بها، وأسنانا إضافية.

ورجح العلماء من الحمض النووي أنها من أصول أوروبية حيث كان مشابها وراثيا للأوروبيين، أكثر بكثير من المصريين المعاصرين، وفقا لموقع «ذي صن».