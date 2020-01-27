وظيفة إدارية شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تطوير التعليم القابضة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن وجود وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة في الرياض، بمسمى (مُحلل الخزينة Treasury Analyst).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصل علي درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال عمليات المحاسبة أو الخزينة، إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الإثنين 2020/01/27م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، لمعرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة يرجي زيارة الرابط الآتي:هنــــــــا.