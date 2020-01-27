صدور حكم نهائي في قضية الفنان «عادل المسلم»

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، حكمًا نهائيًا في قضية الفنان والمنتج الكويتي عادل المسلم ووافد عراقي، المتهمان بغسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأيدت المحكمة حبس عادل المسلم 10 سنوات وتغريمه وشركته 600 ألف دينار كويتي (1,980,000 دولار) ،كما قضت ببراءة شريكه العراقي، بعدما اقتحمت الشرطة عام 2016 مكتب يعود لـ ” المسلم ” ، وكان يحوي موادا محظورة ومؤثرات عقلية، فيما حاول هو وشريكه نفي التهم الموجهة بحقهما قبل صدور حكم نهائي يقضي بحبسهما.

ونشرت زوجته الفنانة المهرة البحرينية حينها، مقطع فيديو تحدثت فيه عن إهدائه لها طائرة خاصة، وعن كونها أول فنانة يصبح لديها شركة طيران خاصة بها، وهو ما أثار تساؤلات حول سر الثروة والبذخ المفاجئ في حياة الفنانين.