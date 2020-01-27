عامل توصيل يتحرش بسيدة أثناء تسليمها دراجة هوائية 

أبوظبي(صدى):

تحرش عامل توصيل طلبات تابع لشركة تسوق أونلاين شهيرة بربة منزل أوروبية أثناء تسليمها دراجة هوائية اشترتها لزوجها بمناسبة عيد ميلاده.

وتفصيلا، أقدم عامل توصيل علي التحرش بسيدة أثناء تسليمها دراجة هوائية اشترتها لزوجها بمناسبة عيد ميلاده، ثم بعث إليها رسائل اعتذار عبر تطبيق واتس أب.

وحررت السيدة بلاغا في شرطة دبي يفيد بتحرش عامل توصيل بها أثناء فتح باب شقتها لاستلام الدراجة ففوجئت به يمسك يدها اليسرى ويقبلها.

واعترف المتهم بجريمته النكراء معللا بأنه مقاومة جمالها وأعجب بها، فأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.