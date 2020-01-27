موبایلي تعلن فتح باب التقدیم على وظائف تمھیر لعام 2020

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة موبایلي عن فتح باب التقدیم مرة أخرى على وظائف (تمھیر) للتدریب على رأس العمل من ضمن برامج (طاقات) لعام 2020م، للعمل بالشركة في مدینة الریاض، لحديثي التخرج من حملة البكالوریوس فما فوق.

وأشترطت أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة، أن یكون المتقدم حاصل على شھادة البكالوریوس فما فوق (جمیع التخصصات)، أن یكون المتقدم لم یسبق لھ التوظیف خلال الستة أشھر الماضیة، أن یكون المتقدم متفرغاً ولا یعمل حالیاً.

وأن یكون المتقدم لم یسبق لھ المشاركة سابقاً في برنامج (تمھیر)، وأن تنطبق شروط برنامج (تمھیر) على المتقدم، وإجادة اللغة الإنجلیزیة (مستوى متقدم)، معرفة جیدة في برامج شركة مایكروسوفت أوفیس وخصوصاً برنامج (Excel).

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