مزاح 3 مراهقين يعرضهم للموت

واشنطن(صدى):

أقدم ثلاثة مراهقين على المزاح مع رجل من ولاية كاليفورنيا، بقرع جرس بابه دون سبب.

وما لم يتوقعه الشباب المصير الذي سيتعرضون له، حيث طارد سيارتهم الرجل الذي يدعى انوغا شاندرا، حتى الموت، عندما كانوا في طريقهم لحضور حفلة عيد ميلاد.

وذكرت والدة أحد الضحايا، ديبي، إن سيارة المراهقين، خرجت عن الطريق واصطدمت بشجرة في وادي تيميسكال.

وألقت الشرطة القبض على شاندرا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل واعتداء بسلاح مميت.