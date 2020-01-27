دار الملاحظة الاجتماعية بأبها يكرّم طلابه المتفوقين بالفصل الدراسي الأول

محمد السعران(صدى):

أقام دار الملاحظة الاجتماعية بأبها حفل تكريم للطلاب المتفوقين عن الفصل الدراسي الأول للعام 1441 هـ والمتميزين في البرامج والأنشطة خلال إجازة منتصف العام وذلك انطلاقا من أهمية التحفيز والتشجيع في العملية التعليمية ولما لذلك من الأثر الإيجابي في نفوس الطلاب .

وقد شهد الحفل حضور سعادة مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الأستاذ هادي بن عائض الشهراني راعياً للحفل ، وحضور سعادة مدير مكتب تعليم وسط أبها الدكتور فايز الأسمري وعدد من المعلمين والطلاب .

وقد أكد “الشهراني” أن مثل هذه المناسبات لها بالغ الأثر في النهوض بالعملية التعليمية حيث أن الجميع ينظر إلى المكرمين ومنهم من يرى فيهم ثمرة عمله وجده واجتهاده وهم المعلمون فيبعثهم ذلك على بذل المزيد من الجهد ، وكذلك الطلاب الذين لم يصعدوا على منصات التكريم يكون ذلك حافزاً لهم للاجتهاد أكثر في المستقبل حتى يكونوا في أماكن التكريم مع زملائهم بما يسهم في النهوض بالفكر والعلم في بلادنا .

وقد اشتمل الحفل على عدد من الكلمات الترحيبية والمبينة أهمية تكريم المتفوقين لإشعارهم بالتقدير على تفانيهم واجتهادهم في التحصيل الدراسي ، وكذلك بعض العروض الترفيهية، كما تم في نهاية الحفل توزيع شهادات التفوق والهدايا التشجيعية على الطلاب المتفوقين والمتميزين تقديراً لهم لما بذلوه من جهد وعطاء متميز خلال الفصل الدراسي الأول .