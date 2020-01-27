اغتصاب وقتل عمد وسرقة.. متهم يعترف بجريمته مع ضحية تكبره بـ 22 سنة

القاهرة(صدى):

«اقتحمت غرفتها ودفعتها على الأرض، عاشرتها معاشرة الأزواج، وأثناء ذلك لفظت أنفاسها الأخيرة»، اعتراف تقشعر معه الأبدان لمجرم أربعيني يعترف بجريمته البشعة.

فمنذ أشهر، تم العثور على سيدة في العقد السابع من عمرها، بعد أن فارقت الحياة في غرفتها بحانب مسجد، بمصر، وتببن أنه تم اغتصابها وسرقتها.

واعترف المتهم بتفاصيل جريمته اليوم أمام النيابة، موضحا أنه شاهدها تدخل غرفتها بعد تأديته لصلاة العصر، فدخل غرفتها ووقع الحادث.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم والذي يصغر المجني عليها بـ22 عاما، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالقتيلة، تمهيدا لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة الاغتصاب والقتل العمد المقرنة بالسرقة.