وزير الخارجية: الإسرائيليون غير مرحب بهم ولا يمكنهم دخول المملكة
أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، أن الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة، ولا يمكن لهم زيارة السعودية في الوقت الراهن.
وشدد في تصريحات له اليوم الاثنين، على وضوح وثبات سياسة المملكة في تلك القضية، متابعًا: لا علاقة لدينا مع إسرائيل.
جاء ذلك تعليقًا على القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية والذي يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال.
وأوضح وزير الخارجية خلال لقائه مع مذيع CNN، أنه لم يطلع على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لذلك فضل عدم الكشف عن رأيه بها.
وأضاف: «نواصل دعم جميع الجهود الصادقة للتوصل إلى تسوية عادلة، من المهم جدا بالنسبة لنا أن تُحل هذه القضية، ولكن في سياق حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وسندعم جميع الجهود التي تثمر عن ذلك».
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 2 ساعتين
أتباع إيران اجتمعوا على هذا الخبر في موقع روسيا اليوم..
أخبار السعودية وحدها هي من تجذبهم من اجل يكذبون ويدلسون
من أجل افراغها من مضامينها الحقيقية ضمن الحرب الإعلامية الموجهة للسعودية وشعبها.
المواقع[ عدد التعليقات: 7537 ] نشر منذ 2 ساعتين
الإسرائيلي والفارسي والتركي أهدافهم الاحتلالية والتوسعية سوف تزداد والحذر ثم الحذر منهم سواء في حال السلم او الحرب لا يدخلون بلد الا عملوا مخطط قصير وبعيد المدى لاستحواذ وبسط النفوذ الشامل وزعزعة استقراره بدعم دول الغرب جميعا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91975 ] نشر منذ 55 دقيقة
هذا ماتروج له قناة الخنزيره وكلابها النباحه في كل خبر .. خابوا وخسئوا وخسروا ..
.. وهل لليهود اماكن عباده ليحجوا إليها ، ياشرار الخلق وأخبثهم ….؟
.. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
تعليق[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 15 دقيقة
اكره الاتراك لكرههم للعرب. حتى منيو الطعام مايترجموه بلغة العرب مع اني ماروحت بلدهم ولا ابغى اروح ان شاء الله وجع بغيضين