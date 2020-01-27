وزير الخارجية: الإسرائيليون غير مرحب بهم ولا يمكنهم دخول المملكة

الرياض(صدى):

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، أن الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة، ولا يمكن لهم زيارة السعودية في الوقت الراهن.

وشدد في تصريحات له اليوم الاثنين، على وضوح وثبات سياسة المملكة في تلك القضية، متابعًا: لا علاقة لدينا مع إسرائيل.

جاء ذلك تعليقًا على القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية والذي يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال.

وأوضح وزير الخارجية خلال لقائه مع مذيع CNN، أنه لم يطلع على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لذلك فضل عدم الكشف عن رأيه بها.

وأضاف: «نواصل دعم جميع الجهود الصادقة للتوصل إلى تسوية عادلة، من المهم جدا بالنسبة لنا أن تُحل هذه القضية، ولكن في سياق حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وسندعم جميع الجهود التي تثمر عن ذلك».