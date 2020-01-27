فيديو مؤثر لبراينت في حادث آخر قبل وفاته بشهر

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا أحد المارة، نجم كرة السلة الأمريكي المخضرم الراحل كوبي براينت وهو يواسي أشخاصا بعد تعرضهم لحادث سير، ويحاول تنظيم حركة المرور في الشارع.

وظهر كوبي (41 عاما) في الفيديو وهو يحاول إعادة تنظيم حركة السير، تاركا سيارته مفتوحة وسط الشارع بالقرب من السيارات المحطمة.

كما ظهر براينت في مقطع آخر وهو يقترب نحو أشخاص يقفون بالقرب من سيارة فضية محطمة، ليطمئن عليهم ويقف بجوارهم لحين وصول المساعدة.

ويذكر أن خبر مقتل براينت شكل صدمة كبيرة لمحبيه في مختلف أنحاء العالم، إذ توفي في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقل 9 أشخاص، من بينهم هو وابنته الكبرى جيانا براينت.