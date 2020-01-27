 وظائف هندسية شاغرة في مركز الأمير سلطان للدراسات بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف هندسية، للعمل بالمركز بمدينة الرياض، بمسمى (مُهندس الأنظمة المدمجة).

واشترط المركز أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة نظم الإلكترونية أو الاتصالات)، و خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، تصميم الدوائر الإلكترونية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

وأبان أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/27م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة تفاصيل أكثر يرجي زيارة الرابط التالي:هنـــــا.