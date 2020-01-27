مجهول يثقب إطارات 160 سيارة بعد دقائق من زلزال تركيا

أنقرة(صدى):

قام مجهول بثقب إطارات ١٦٠ سيارة في تركيا بعد فترة وجيزة من الزلزال الذي ضرب محافظتيْن مجاورتيْن وبلغت قوته 6.5 درجة.

وحرص الرجل، على إخفاء ملامح وجهه، في مكان الحادث، عندما كان يقترب من السيارات بمحافظة ديار بكر- جنوب شرقي تركيا، ليتأكد من خلوها.

وتركزت عمليات ثقب الإطارات في منطقتَي يسميل فرات، وتيكتيل، في مدينة ديار بكر، وهو ما اكتشفه أصحاب السيارات في اليوم التالي.

ولم يتم التعرف على الرجل أو دوافعه، حسب ما ورد على موقع «سكاي نيوز» عربية.