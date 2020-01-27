بالفيديو.. داوود حسين يكشف تأثير «الأكل» على صحته

خالد الظفيري(صدى):

كشف النجم الكويتي داوود حسين، عن سبب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وتطورات حالته.

وقال داوود حسين، في حواره لـ برنامج ET بالعربي، إنه تعرض لـ أزمة قلبية، خلال كواليس مسلسل “في ذاكرة الظل” مشيرًا إلى أن السبب هو الأكل، ونصحوه الأطباء بتخفيف الأكل، بعدما خضع لعملية وتركيب قسطرة بالقلب.

وكان الممثل الكويتي داوود حسين قد أعلن عن خضوعه لعملية جراحية في القلب، ونشر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من على سرير المرض.