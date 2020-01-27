مدني عسير بالتعاون مع «مدى» ينظم ورشة «مواد العزل والجدران المقاومة للحريق»

محمد بن طحيطح(صدى):

نظمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بالتعاون مع شركة مدى للجبس وبحضور أعضاء من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ومختصين من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وبعض الجهات ذات العلاقة هذا اليوم الإثنين الموافق ١٤٤١/٠٦/٠٢هـ بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها ورشة عمل بعنوان :-

«مواد العزل والجدران المقاومة للحريق» الإشتراطات والمواصفات ..

وقد تم خلال هذه الورشة تقديم العديد من أوراق العمل المتعلقة بمواد العزل والمواد الجبسية المقاومة للحريق وتهدف هذه الورشة إلى إيضاح أهمية إستخدام المواد المقاومة للحريق في تقليل الخسائر والحد من آثار الحوادث كما تهدف إلى رفع تأهيل العاملين في مجال السلامة من خلال تبادل الخبرات والإثراء المعرفي والتعرف على مواصفات واشتراطات متطلبات السلامة والحماية من الحريق في الإنشاءات الداخلية للمباني ، لاسيما وأن المنطقة تشهد حالياً العديد من المشاريع الهامة .