فتاة تقيم مع خطيبها وتدعى خطفها

القاهرة(صدى):

أوهمت فتاة مصرية والدتها بأنها اختطفت وسرقت متعلقاتها الشخصية علي يد شخصين يستقلان “توكتوك” أثناء عودتھا المنزل.

وتعود الواقعة عندما اتفقت الفتاة مع خطيبها على الخروج والتنزه والجلوس بصحبته، وعندما عادت إلى المنزل حاولت إيهام والدتها بخطفها.

وتفصيلا، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بغياب فتاة عقب خروجھا من مسكنھا لزیارة شقیقتھا، وباشرت الشرطة البلاغ وتم ضبط الفتاة وخطيبها.