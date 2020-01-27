فتاة تقيم مع خطيبها وتدعى خطفها
أوهمت فتاة مصرية والدتها بأنها اختطفت وسرقت متعلقاتها الشخصية علي يد شخصين يستقلان “توكتوك” أثناء عودتھا المنزل.
وتعود الواقعة عندما اتفقت الفتاة مع خطيبها على الخروج والتنزه والجلوس بصحبته، وعندما عادت إلى المنزل حاولت إيهام والدتها بخطفها.
وتفصيلا، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بغياب فتاة عقب خروجھا من مسكنھا لزیارة شقیقتھا، وباشرت الشرطة البلاغ وتم ضبط الفتاة وخطيبها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91966 ] نشر منذ 9 دقائق
نكلوا فيهم على شان مايتعودونها ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45432 ] نشر منذ 5 دقائق
وليش مستعجله بعد يلعن جدك وحدك الف مره في اليوم
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45432 ] نشر منذ 5 دقائق
وليش مستعجله بعد يلعن جدك وحدك الف مره في اليوم