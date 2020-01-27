جدل حول علاقة أحمد الفيشاوي بابنة زوجته

القاهرة(صدى):

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي الجدل بسبب عدم رعايته ابنته لينا من زوجته السابقة هند الحناوي واشتعال النزاعات القضائية بينهم؛ فيما احتفل بعيد ميلاد ليليان ابنة زوجته نادية الكامل، الذى ظهر فى صور وفيديو معها وهو يحتفى بهذه المناسبة السعيدة معها بمشاعر أبوية حرم منها ابنته لينا.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه على إنستجرام، صورته مع ابنة زوجته، معلقًا عليها: ” عيد ميلاد سعيد ليليان.. أصبحت 13 عامًا.. ليبارك قلبك”، كما نشرت نادية الكامل، مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك، يظهر فيها أحمد الفيشاوى وهو يلهو ويحتفل مع ليليان بمناسبة عيد ميلادها، وقد نادية الكامل على الفيديو، بقولها: ” فيش & روما = يوم مجنون “.

وواجه أحمد الفيشاوي عقب ذلك هجوم شديد من الجمهور؛ لتقول له إحدى المتابعات: ” بتحتفل ببنت الناس وناسى بنتك! دى لو كانت بنت حرام وأمها شيطانة بردو كنت هتراعيها وهتراعى إنها ملهاش ذنب بخلافاتك أنت وطليقتك.. ذنبها الوحيد إنها بنتوكو وإنها طبيعى هتميل فعيشتها مع أمها أكتر لأنها هيه دى الفطرة السوية، الأطفال دايمًا بيميلو لكفة الأم لأنها هيه اللى بتراعى وتأكل وتنضف وتسهر.. وببساطة لأن أديان الكون كلها بتوصينا بأمهاتنا فطبيعى هتلاقى نفسها مرتبطة بأمها أكتر.. متعقبهاش على فطرتها السليمة.. راجع نفسك بدل ما تلاقى العمر فات بيك وتندم وقت لا ينفع الندم ” .