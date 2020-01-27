أمريكا تطالب إيران بإطلاق سراح جميع الرهائن الأمريكيين والأجانب

واشنطن(صدى):

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، النظام الإيراني بإطلاق سراح جميع الرهائن الأمريكيين والأجانب على أراضيها؛ حيث تعتبرهم بلاده مختطفين لدى إيران.

وشدد مايك بومبيو على ضرورة الإفراج عن معتقلين آخرين من دول حليفة لوشنطن تحتجزهم إيران، لاستخدامهم كورقة مساومة سياسية؛ فيما تعتقل إيران نحو 4 أمريكيين بعضهم من أصول إيرانية في سجونها.

وكانت الإيرانية – البريطانية نازانين زخاري-راتكليف، المحتجزة في طهران منذ عدة سنوات، قد كشفت عن عزمها الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأكاديمية البريطانية-الأسترالية كايلي مور-جيلبرت، لتكون ثالث أجنبية تتخذ تلك الخطوة.