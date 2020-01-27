صدمة لنادي الهلال بعد ضياع صفقة تياجو نيفيز

طلال الغامدي(صدى):

كشف نادي جريميو البرازيلي، اليوم الاثنين، عن التعاقد مع نجم الهلال السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حرة؛ لمدة موسم واحد بعد اجتياز اللاعب صاحب الـ 35 عاما للكشف الطبي.

ويعد نيفيز، أحد اللاعبين المهتم نادي الهلال بالتعاقد معه في انتقالات هذا الشتاء بعد هبوط فريقه السابق ” كروزيرو ” للدرجة الثانية بالبرازيل، كما أنه أحد أفضل المحترفين الذين مروا عبر تاريخ نادي الهلال.

ونجح تياجو نفيز، في فترة تواجده في الهلال، أن يكون ثاني أفضل هداف في تاريخ الزعيم من اللاعبين الأجانب بعد مواطنه كارلو إدواردو، كما توج بـ4 ألقاب؛ وهي: ” دوري المحترفين (مرتين)، كأس خادم الحرمين الشريفين (مرة)، كأس ولي العهد (مرة) “.