بالفيديو.. استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لعلاج العقم 

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور سعد الحسن استشاري العقم وطب الإنجاب بمستشفي الملك فيصل التخصصي عن الطريقة الصحيحة لعلاج العقم.

وقال الحسن خلال حواره في برنامج ” حراك مع ملاك “:” علاج الانجاب ليس علاج لشخص واحد فقط ولكن علاج للزوج والزوجة معا “.

وأضاف:” عن نفسي استقبل في عيادتي الزوج والزوجة معا لعمل فحوصات لهما لمعرفة المشكلة الرئيسية التي تسببت في تأخر الإنجاب “.

ولفت:” اعرف شخص كان متزوج 7 مرات وما عنده حيوانات منوية ولذلك يجب علي الشخص أن يخضع لفحوصات لمعرفة المشكلة الرئيسية لتأخر الإنجاب “، مشيرا إلي أن للضغوط التي تواجهها المرأة أثناء الامتحانات تتسبب في غياب الدورة الشهرية “.