مستشار ترامب السابق يحرجه في المحاكمة.. والرئيس الأمريكي يُعلق بذكاء

واشنطن(صدى):

بعدما أحرج المستشار السابق للأمن القومي بأمريكا جون بولتون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما جعل تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ يطالب باستدعاء بولتون للشهادة في محاكمة ترامب، علق الرئيس الأمريكي بأنه لا يحق له المطالبة بذلك.

وقال ترامب: « لم يطلب البيت الديمقراطى الخاضع للسيطرة من جون بولتون الإدلاء بشهادته.. الأمر متروك لهم، وليس لمجلس الشيوخ»، على الرغم من تأكيد الصحف المحلية بأن عدد من الديمقراطيين طالب باستدعاء بولتون للشهادة.

وأوضح بولتون في كتاب لم يُنشر بعد، لكن ذُكر في مقال لـ «نيويورك تايمز»، أن ترامب أبلغه برفضه دفع مساعدة بقيمة 391 مليون دولار إلى أوكرانيا، ما لم تساعده السلطات الأوكرانية عبر بدء تحقيق بشأن الديموقراطي جون بايدن وابنه هانتر الذي يعمل في مجلس إدارة مجموعة أوكرانية للغاز.