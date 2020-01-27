صحة الرياض تطلق حملة ” امش30 ” في مركز الملك سلمان الاجتماعي

بدر الحارثي(صدى):

واصلت “صحة الرياض” اليوم الاثنين ، فعالياتها ضمن حملة #امش30 ، في مركز الملك سلمان الاجتماعي ، والتي تنفذها مع منظومة “الصحة ” .

وتهدف الحملة إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي، ومساعدة أكثر من (500) ألف شخص يعاني من الأمراض المزمنة.

كما تعتبرها مشروعاً وطنياً تهدف من خلاله الى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة متوسط العمر من 74 الى 80 عاماً من خلال تعزيز ثقافة المشي بالمجتمع، وتتضمن المبادرة التي نفذتها “صحة الرياض” وبمشاركة وزارة النقل ، وجامعة المعرفة ، إقامة فعالية المشي في اليوم الوطني للمشي الذي يصادف ٥ مارس ٢٠٢٠م .

وشهدت الحملة عدد من الفعاليات المصاحبة المتزامنة .

وتقام فعالية اليوم الوطني للمشي (السعودية تمشي) بتاريخ 5 مارس ٢٠٢٠م وهو يوم وطني لتعزيز ممارسة المشي والتحفيز لذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع في جميع مناطق المملكة، ويأتي هذا اليوم ليواكب تطلعات الوطن نحو جسم سليم في وطن طموح.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها «صحة الرياض» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.