5 طرق تساعدك على تفادي حوادث السير أثناء تعطل مثبت السرعة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تخوض الشركات العالمية المصنعة للسيارات منافسة مستمرة مع بعضها البعض في محاولة للوصول إلى أحدث التقنيات والتي تخدم المستخدمين وتساهم في راحتهم أثناء القيادة.

ورغم هذا يتعرض السائقون لبعض المشاكل بسبب أعطال لم تكن في الحسبان بسبب هذه التقنيات، من بينها تعطل مثبت السرعة أثناء القيادة على الطرق، والذي قد يتسبب في حادث سير لصعوبة السيطرة على السيارة وإيقافها.

وتوجد بعض التعليمات التي يمكن أن تساعد السائق فر السيطرة على السيارة حال تعطل مثبت السرعة، وهي:

– إطلاق الأضواء التحذيرية والاتصال برقم الطوارئ الخاص بالشرطة.

– تحرير محرك السيارة ووضع القير على الحياد وهو الوضع (N)، ثم إطفاء المحرك وإعادة تشغيله عدة مرات في الوقت نفسه، هذه العملية تؤدي إلى إعادة تنشيط كمبيوتر السيارة مما يلغي عمل مثبت السرعة، ومن ثم السيطرة على السيارة.

– إذا لم تنجح هذه الطريقة، يمكن تبديل ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺔ اﻟـ (N) إﻟﻰ وﺿﻌﯿﺔ اﻟـ (D) ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة، مع الضغط على المكابح في نفس الوقت، حتى تتوقف السيارة تلقائيا.

– في حال لم تنجح هذه الخطوة، يمكن التمسك بمقود السيارة بقوة، والضغط على المكابح بقوة شديدة.

– إن لم تستجب السيارة يجب رفع فرامل اليد تدريجيا مع الحفاظ على التمسك بالمقود بقوة حتى لا تنحرف السيارة، وفي نفس الوقت فتح نوافذ السيارة بالكامل كي يساعد اندفاع الهواء في تقليل سرعة السيارة.