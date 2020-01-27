بالفيديو والصور.. رئيس هيئة الرياضة يستقبل بعثة الأخضر الأولمبي

ماجد محمد(صدى):

استقبل ‏رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، بعثة ‎المنتخب الوطني للشباب تحت 23 عاماً، بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو حافلة مكشوفة تنقل لاعبي الأخضر الأولمبي إلى الصالة الخضراء مقر الاحتفال الخاص بهم الذي تقيمه هيئة الرياضة بعد تأهلهم إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكانت ‏الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت عن إقامة احتفالٍ خاص للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم (تحت 23 عاماً) بعد تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك اليوم الاثنين، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وحجز المنتخب الوطني الأولمبي بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020؛ فيما خسر من منتخب كوريا الجنوبية، بهدف نظيف ضمن نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، في العاصمة التايلاندية.