سلطان خميس ساخرًا: بطل الشتاء سيفوز بـ «دفايات» (فيديو)

نواف السالم(صدى):

مازح الناقد الرياضي سلطان خميس، الإعلامي عبدالعزيز الهشبول، قائلًا إن جوائز بطل الشتاء ستكون دفايات.

وقال سلطان خميس : « بطل الشتاء جوائزه دفايات»، ليرد الهشبول :« الله يستر لا تتوثق».

جاء ذلك خلال برنامج الملعب الأخضر، تعليقًا على قول أحد متابعي البرنامج إن: «بطل الشتاء من الملعب وليست من البرامج».

وأضاف خميس: «المدرب الوطني حقق إنجازات على مستوى المنتخب و خالد القروني حقق كأس آسيا و الآن سعد الشهري يسير في نفس الطريق».

وتابع: « مستقبل الكرة السعودية يكون بتقليص عدد الأجانب في الدوري و يكونوا أربعة كما هو في البطولة الأسيوية و لكي يشارك اللاعب السعودي مع ناديه».