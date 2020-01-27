الرئيس المصري يكرم وزير الشؤون الإسلامية لدوره في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف

إسراء كارم(صدى):

كرم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي نيابة عن فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادالدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نظيراً لجهوده الدعوية التي يقوم بها وسعيه لتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ودوره داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في التصدي للفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي الذي ينظمه الأزهر برعاية فخامة رئيس الجمهورية المصرية عبدالفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومشاركة قيادات سياسية ودينية من ٤٦ دولة حول العالم .

فيما توجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بوافر الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئاسةً وحكومة وشعبا وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ما يبذلونه من جهود كبيره في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر والسلام والوسطية والاعتدال ومواجهة تيارات الغلو والإرهاب والالحاد والانحلال.

يذكر أن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ترأس وفد المملكة في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية والذي دعت إليه مصر الشقيقة وانطلق اليوم تحت عنوان “تجديد الفكر الديني”، حيث يحظى المؤتمربحضور دولي كبير وسيكون له نتائج مثمرة بإذن الله، تخدم العمل الإسلامي وتكون حائط صد ضد فكر الجماعات المتطرفة التي تحاول اختطاف الإسلام الوسطي.