بالفيديو.. صالح الجسمي يرفض اعتذار مريم حسين

أبو ظبي(صدى):

اعتذرت الفنانة المغربية مريم حسين، للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عقب صدور حكم ببراءته في القضية المتداولة بينهما بتهم السب والقذف المتبادل؛ حيث تم صدور حكمًا نهائيًا بحبس الفنانة المغربية شهرًا وإبعادها عن الإمارات.

وتوسطت الفنانة الإماراتية أحلام؛ لتكتب مريم حسين عبر حسابها على ” تويتر ” : ” لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم يا أم فاهد وهذا من أصلك الطيب، ثانياً: بخصوص الإعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب اعتذار مباشر للأخ صالح وأتأمل يقبل اعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه ” .

ومن جانبه، رفض صالح الجسمي الاعتذار، قائلًا: ” يشبه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الأخوة السعوديون بجبل طويق وأنا أشبه نفسي وعنادي بجبل خورفكان ذو الحجارة الصماء الكبيرة ثابت عند مواقفي لا أتزحزح حتى لو وزنوني ذهبا، لا تنازل . انتهى ” .