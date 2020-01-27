«ملاحظة جدة» تطلق طالبا تسبب في وفاة زميله

نايف السالم(صدى):

أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية في جدة، اليوم الاثنين الطالب الموقوف على ذمة قضية تسببه في مقتل طالب بالمرحلة المتوسطة قبل 3 أشهر.

وجاء ذلك عقب صدور الأمر القضائي بالإفراج عنه عقب انتهاء الحق الخاص بتازل أسرة الطالب المتوفى عن حقها الخاص أخيراً لوجه الله تعالى، وفقًا لـ”عكاظ”.

وكان حادث تدافع قد وقع في متوسطة أبي ذر الغفاري شرق جدة، تسبب خلالها طالب في وفاة زميله يوم الاثنين 1441/2/2، حيث قررت النيابة العامة إثر ذلك إيقاف الطالب المتسبب بالحادثة وإيداعه دار الملاحظة الاجتماعية.