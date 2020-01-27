سائق يضع بجواره هيكل عظمي

واشنطن(صدى):

قرر رجل يقود سيارته وضع هيكل عظمي في المقعد المجاور له، وألبسه قبعة عسكرية لخداع الشرطة والسير في مسار المركبات المرتفعة الاشغال في الطرق السريعة.

وفرضت الشرطة الأمريكية غرامة قدرها 200 دولار على السائق قائلة” تعمد وضع هيكل عظمي وألبسه قبعة عسكرية لخداع الشرطة.

ويذكر أن مسار المركبات المرتفعة الأشغال يخصص للأشخاص حين يكون معهم في نفس السيارة شخص واحد أو أكثر، فيما يتم مخالفة السائق إن استخدمه في حال كان بمفرده.