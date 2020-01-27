شاهد.. مركبة تطير فوق أخرى وتأخذ رجلًا في طريقها

خاص(صدى):

التقطت كاميرا المراقبة، مقطع فيديو لحادث مروع كاد أن يودي بحياة أحد الأشخاص، وقع في منطقة القصيم عند محطة وقود حويلان.

وأوضح الفيديو، أحد الأشخاص يقوم بتعبئة الوقود في مركبة قبل أن تطير مركبة مسرعة فوقها ويطير هو الآخر من جراء الاصطدام والاندفاع.

وتداولت أنباء أن الشخص الذي ظهر في الفيديو أصيب إصابات بالغة لكنه نجا من الموت المحقق.