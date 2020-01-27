شاهد.. مركبة تطير فوق أخرى وتأخذ رجلًا في طريقها
التقطت كاميرا المراقبة، مقطع فيديو لحادث مروع كاد أن يودي بحياة أحد الأشخاص، وقع في منطقة القصيم عند محطة وقود حويلان.
وأوضح الفيديو، أحد الأشخاص يقوم بتعبئة الوقود في مركبة قبل أن تطير مركبة مسرعة فوقها ويطير هو الآخر من جراء الاصطدام والاندفاع.
وتداولت أنباء أن الشخص الذي ظهر في الفيديو أصيب إصابات بالغة لكنه نجا من الموت المحقق.
أحمد[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 47 دقيقة
سبب الحادث الجوال الملعون .. انتبهوا ياناس من الجوال
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 32 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 32 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91959 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. عدم الإنتباه اثناء القياده ، مصيبة كبرى ..