رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

فاطمه الرويلي(صدى):

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى وزارة الدفاع اليوم, معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب معالي رئيس هيئة الأركان العامة برئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية في بلده الثاني المملكة, متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة.

وعبر معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية , عن سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاءات والزيارات التي قام بها, معرباً عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له .

وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك .

حضر الاستقبال معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع, وقادة أفرع القوات المسلحة, وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين .