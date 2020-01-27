تقلبات جوية على المملكة تبدأ الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية بداية من يوم الأربعاء القادم وتستمر حتى السبت الذي يليه.

وأشارت هيئة الأرصاد إلي أن التقلبات المتوقعة تشمل هطول أمطار رعدية قد تكون مصحوبة بزخات من البرَد، وهبوب رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة أو أكثر، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأبانت أن المناطق التي قد تشهد هطول الأمطار هي مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان (من السبت إلى الأربعاء)، ومناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية (يوم الأربعاء).

ولفتت إلي أن الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق سيبدأ من مساء يوم الخميس القادم، وقد تصل درجات الحرارة إلى الصفر في بعض أجزاء مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.