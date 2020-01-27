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والد ميغان ماركل للأمير هاري:«كن رجلا وواجهني»

والد ميغان ماركل للأمير هاري:«كن رجلا وواجهني»
لندن(صدى):

وجه والد ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، اتهاما لابنته وزوجها بإلحاق الأذى بملكة بريطانيا، داعيا الأمير هاري لمواجهته فوراً .

وقال توماس ماركل خلال حواره في برنامج تليفزيوني: ” كن رجلاً وواجهني ” ، منتقدا الزوجين بشكل علني في البرنامج.

ولفت ماركل:” من غير الملائم أن تخدم إنجلترا ثم تذهب للعيش في بلد آخر. الأمر لن ينجح أبدا. تصرفهما أخجلني وجعلني أشعر بالحزن تجاه الملكة “.

وتابع ماركل:” أطالب هاري بالتصرف كرجل والسفر لمقابلتي.. أتمنى أن أقابل ابنتي لنحل جميع مشكلاتنا معا “.


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