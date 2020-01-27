«كراني»: الأربعاء بداية زائر قطبي عبر الشمالية الغربية

عادل الحربي(صدى):

توقع خبير الطقس حسن كراني أن زائرا قطبيا جديدا يؤثر على المملكة فجر الأربعاء عبر الشمالية الغربية، كما أن الدفئ كان سائدا في كافة أجواء القطاع الغربي كما كان متوقعا.

وأضاف عبر حسابه على «تويتر»، أنه «مع نهاية اليوم يتحول محور الدفء لوسط الشمال، ويقترب من الوسطى».

واستكمل تدوينته، قائلا: « نهاية الثلاثاء يشمل الدفء العاصمة وبقية الوسطى، وفجر الأربعاء 29 يناير بداية زائر قطبي، وأقصى تعمّق للزائر الجديد الخميس».

ومن جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية بداية من يوم الأربعاء القادم وتستمر حتى السبت الذي يليه، لافتة إلى أن التقلبات المتوقعة تشمل هطول أمطار رعدية قد تكون مصحوبة بزخات من البرَد، وهبوب رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة أو أكثر، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة.