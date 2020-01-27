سارة نخلة توجه رسالة «تنمية بشري» للفتيات

دمشق(صدى):

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع «انستغرام».

ووجهت نخلة رسالة للفتيات، فيها: «كوني صريحة مع نفسك، واجهي عيوبك ونقاط ضعفك، اعترفي بأن هناك أجمل منكِ وربما أذكى وأشطر منك، كفي عن محاولاتكِ في تكسير مجاديف الأخريات، وركزي تلك الطاقة من أجل تحسين حياتكِ أنتِ.. السلام الداخلي الذي ستعيشين بهِ بعدها جدير بهذه المحاولة».

وجاءت معظم التعليقات إبجابية، مدعمة لرسالة سارة نخلة، معتبرين أنها نوع مع التنمية البشرية.

وكانت سارة نخلة، حصلت على حكم قضائي نهائي ضد زوجها أحمد عبدالله محمود بحبسه عامين بتهمة تبديد منقولاتها الزوجية، كما حصلت أيضاً على حكم بنفقة شهرية قدرها عشرة آلاف جنيه.