عمان تكشف حقيقة إلغاء ألقاب السلطان هيثم بن طارق

مسقط(صدى):

انتشرت أنباء، عن إلغاء سلطان عمان هيثم بن طارق، جميع الألقاب الملحقة به، مثل السلطان المعظم، وجلالته، واعتماد المسمى سلطان عمان فقط، في المخاطبات الرسمية والخاصة؛ مما أثار الجدل وتسبب في اندلاع الكثير من التساؤلات.

وجاء التعميم المنسوب لديوان البلاط، الذي قيل أنه وُجه لوزراء السلطنة ومستشاريها: ” يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان ” .

ومن جانبهم، أكد ناشطون عمانيون أن التعميم لا يختص بالألقاب وإنها يتعلق بتسمية السلطان نفسه: ” حد فسّر التعميم بمزاجه والبعض صاير إمعة!! المؤسف أن بعضهم عمانيين وهم مواطنين والمفروض يكونوا على دراية أن التعميم لم يغير شيء سوى إسم سلطان البلاد في المخاطبات الرسمية والخاصة والمراسيم كما هو الحال سابقًا؛ قابوس بن سعيد سلطان عُمان هيثم بن طارق سلطان عُمان ” .

وفي السياق نفسه، نشرت وكالة الأنباء العمانية ما يدل على عدم تغيير ألقاب السلطان الجديد الذي تولى الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد؛ حيث جاء في بيان نشرته الوكالة تعبير ” جلالة السلطان المعظم ” .