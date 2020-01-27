سعد الخثلان: يوجب الزكاة عن الشقق المعروضة للبيع لسنوات عديدة (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوجب الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على مالك عدد من الشقق أن يخرج زكاة سنوية رغم عرضها للبيع لمدة 5 سنوات.

وقال «الخثلان»: «مادام أنه قد عرضها للبيع بنية جازمة، فهي من عروض التجارة ويجب عليه أن يزكي كل سنة بقيمتها».

وأضاف :«حكمها حكم العروض الكاسدة وتجب فيها الزكاة بقيمتها عند تمام الحوْل، ولا يجب أن يخرج زكاتها إلا بعد بيعها ثم يزكي عن كل السنوات الماضية بقيمتها عند كل سنة».

وتابع: « هي ليست تجارة متعثرة وإنما كاسدة، والكساد لا يمنع من وجوب الزكاة».

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج «الجواب الكافي»، ردًا على متسائل قال : «عندي شقق تمليك عرضتها للبيع منذ خمس سنوات ولم تبع إلى الآن، فهل عليها زكاة ؟».