سعد الخثلان: يوجب الزكاة عن الشقق المعروضة للبيع لسنوات عديدة (فيديو)
أوجب الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على مالك عدد من الشقق أن يخرج زكاة سنوية رغم عرضها للبيع لمدة 5 سنوات.
وقال «الخثلان»: «مادام أنه قد عرضها للبيع بنية جازمة، فهي من عروض التجارة ويجب عليه أن يزكي كل سنة بقيمتها».
وأضاف :«حكمها حكم العروض الكاسدة وتجب فيها الزكاة بقيمتها عند تمام الحوْل، ولا يجب أن يخرج زكاتها إلا بعد بيعها ثم يزكي عن كل السنوات الماضية بقيمتها عند كل سنة».
وتابع: « هي ليست تجارة متعثرة وإنما كاسدة، والكساد لا يمنع من وجوب الزكاة».
جاء ذلك خلال لقائه في برنامج «الجواب الكافي»، ردًا على متسائل قال : «عندي شقق تمليك عرضتها للبيع منذ خمس سنوات ولم تبع إلى الآن، فهل عليها زكاة ؟».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91953 ] نشر منذ 18 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..