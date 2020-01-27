توفر وظيفة إدارية شاغرة بشركة ياسرف
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال التدريب والتطوير، للعمل بمقر الشركة بينبع، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مُمثل التدريب والتطوير (Training & Development Representative).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال).
2- مهارة وكفاءة وقدرة على التدريب والتطوير.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/27م وينتهي بتاريخ 2020/02/16م.
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي:اضغط هنا
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