توفر وظيفة إدارية شاغرة بشركة ياسرف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال التدريب والتطوير، للعمل بمقر الشركة بينبع، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

– مُمثل التدريب والتطوير (Training & Development Representative).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال).

2- مهارة وكفاءة وقدرة على التدريب والتطوير.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/27م وينتهي بتاريخ 2020/02/16م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي:اضغط هنا