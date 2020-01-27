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توفر وظيفة إدارية شاغرة بشركة ياسرف

توفر وظيفة إدارية شاغرة بشركة ياسرف
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال التدريب والتطوير، للعمل بمقر الشركة بينبع، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

– مُمثل التدريب والتطوير (Training & Development Representative).

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال).
2- مهارة وكفاءة وقدرة على التدريب والتطوير.

موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2020/01/27م وينتهي بتاريخ 2020/02/16م.
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي:اضغط هنا


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