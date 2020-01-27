نائب أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان.

وبحث الأمير محمد بن عبدالرحمن مع المهندس الضلعان المراحل التنفيذية في عدد من مشروعات وزارة النقل بمدينة ومحافظات الرياض, كما ناقش سموه المعوقات والحلول المستعجلة وسبل تعزيزها وإنجازها.

وأكد سمو نائب أمير منطقة الرياض على دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لمشروعات الطرق بالمنطقة ، مشدداً على ضرورة تقديمها الخدمات الكاملة للمواطن.