وظائف شاغرة للرجال والنساء بشركة «كوكا كولا»

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة “كوكا كولا” لتعبية المرطبات عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بالشركة فى مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف المراد شغلها بمسمى”مدير المخزن، واخصائى موارد بشرية”، حيث اشترطت على المتقدم لوظيفة مدير المخزن التالى أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، بجانب خبرة لا تقل عن سنتين.

واشترطت على المتقدم لوظيفة “اخصائى موارد بشرية” أن تكون سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة البكالوريوس، وألا تكون على رأس العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

ونوهت بأن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالى: هنا