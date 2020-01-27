الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون شارك في مبادرة (وقولوا للناس حسنا) مع تعليم الشمالية

رافع فريح(صدى):

شاركت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدودالشمالية بالتعاون مع الإدارة العامةللتعليم في مبادرة ( وقولوا للناس حسنا)والتي اطلقتها الإدارة العامة للتعليمبمنطقة الحدود الشمالية .والتي تنطلقمن رؤية المملكة عشرون ثلاثون وتطلعآ لمستقبل النهضة بالتعليم والتي تسعىمن خلالها الى غرس القيم وتعزيز مفهوم الذوق العام .

وقدشارك القسم النسائي بجمعية الثقافة والفنون بالفعالية التي نظمها الشؤون التعليمية في الأقسام النسويه بإداراة التعليم والتي اشتملت على العديد من البرامج التوعويه والإرشاديه وورش العمل المشاركةفي مبادرة ( وقولوا للناس حسنا )وقد أشرف على مشاركة الجمعيةمنسقة القسم النسائي الاستاذهسناء الملحم وبحضور عدد من منسوبات القسم النسائي بالجمعية.

وفي نهاية الفعالية تم تكريم جمعية الثقافة والفنون بدرع تدكاري للمشاركة الفاعله للجمعيه.