الرئيس المصري يمنح وزير الشؤون الإسلامية وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 

بدر الحارثي(صدى):

نيابة عن فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادالدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى نظيراً لجهوده الدعوية التي يقوم بها لنشر الوسطية والاعتدال ودوره في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وسعيه الدائم في التصدي للفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي الذي ينظمه الأزهر برعاية فخامة رئيس الجمهورية المصرية عبدالفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومشاركة قيادات سياسية ودينية من ٤٦ دولة حول العالم .

وأعرب معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن عظيم الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئاسةً وحكومة وشعبا وعلى ما يبذلونه من جهود كبيره في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر والسلام والوسطية والاعتدال ومواجهة تيارات الغلو والإرهاب والالحاد والانحلال.

يذكر أن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ترأس وفد المملكة في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية والذي دعت إليه مصر الشقيقة وانطلق اليوم تحت عنوان “تجديد الفكر الديني”، حيث يحظى المؤتمربحضور دولي كبير وسيكون له نتائج مثمرة بإذن الله، تخدم العمل الإسلامي وتكون حائط صد ضد فكر الجماعات المتطرفة التي تحاول اختطاف الإسلام الوسطي.